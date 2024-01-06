Recep Uçar: Yılın ilk maçını kazanmak istiyoruz

Kaynak: İHA
Recep Uçar: Yılın ilk maçını kazanmak istiyoruz
Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de oynayacakları Sivasspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Kayserispor, kendi evinde Sivasspor’u ağırlayacak ve haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip, galibiyet için hazırlandı ve taraftarının desteğini arkasına almak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Galibiyet için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Taraftarımızın desteği ile iyi bir futbol sergileyerek 3 puanı hedefliyoruz. Sahamızda oynayacağımız zorlu maçı kazanmak istiyoruz. Yılın ilk maçında taraftarımızın desteği ile galip gelmek için çalıştık” diye konuştu.

Yarın saat 13:30’da başlayacak olan Kayserispor-Sivasspor maçının hakemi Alper Akarsu olacak.

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