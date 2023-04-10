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Recep Uçar'dan flaş Lale Orta sözleri: Sizlerin huzurunda özür bekliyorum

Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, 2-1'lik Kayserispor mağlubiyeti sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 19:18
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Recep Uçar'dan flaş Lale Orta açıklaması

Recep Uçar'dan flaş Lale Orta sözleri: Sizlerin huzurunda özür bekliyorum
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Ümraniyespor, Süper Lig'de konuk olduğu Kayserispor'a 2-1 kaybetti.

Bu sonuçla ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Maç sonu teknik direktör Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar'ın sözleri şu şekilde;

"Tamamen kazanma parolası ümidiyle geldiğimiz Kayseri deplasmanında puan alamadığımız için üzgünüz. Çağdaş hoca ve Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Umarım arzu ettikleri hedefe ulaşırlar. Biz buraya 1 puan için değil, kazanmak için gelmiştik. Maçta topa daha çok sahip olan taraf bizdik. 

Rakiplerimizin puan ya da puanlar kaybettiği bu haftada buradan alacağımız 1 ya da 3 puan çok değerli olacaktı. Bunu alamadığımız için üzüntü yaşıyoruz. Bu ligde var olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece bugün için konuşmuyorum. Sezon başından beri Ümraniyespor maçının pozisyonları incelensin. Lale Orta’dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum" 

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