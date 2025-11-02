Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Samsunspor'a 3-1 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa tepkilerine yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adam tribünlerden yükselene istifa tepkilerine yönelik gelen soru üzerine "Faydalı olamayacağımı düşündüğüm anda yönetimimize ve bu şehre zarar vermek istemem. Ancak yönetim ile detaylı konuşmadan cevap vermem söz konusu değil. Burada yapacağım işler olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

11 haftada 14 puan toplayan Konyaspor, ligde evinde son 3 maçı da kaybetti.