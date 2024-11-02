Red Bull 64 Bars’ın Yeni Konuğu: “9 Canlı”

Türk Hip-Hop ve Rap sahnesinin en iddialı isimlerini, sadece kelimeler ve ritimlerin ön planda olduğu bu özel projede bir araya getiren program, yeni sezonun üçüncü bölümünde Türk asıllı Alman sanatçı Recai, sahne adıyla 9 Canlı’yı ve prodüktörü Ben Büdü’yü ağırlıyor.

Kendine özgü tarzı ve güçlü sözleriyle rap dünyasında hızla yükselen rapçi, enerjik performansı ve derinlikli anlatımıyla dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yetenekli sanatçının konuk olduğu bu bölüm, Red Bull’un YouTube’daki müzik kanalı Red Bull Miksteyp’ten izlenebiliyor.

Rap ekseninde 64 satırdan oluşan, nakaratsız ve tekrarsız şarkıların üretildiği Red Bull 64 Bars yeni sezona, rap dünyasının en ses getiren isimleriyle devam ediyor.