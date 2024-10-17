Red Bull, FIA ile anlaştı

Red Bull, FIA ile yaptığı görüşmelerin ardından aracında bazı değişiklikler yaptığını doğruladı. Rakip takımlar, Red Bull kokpitinde, aracın ön kısmının yüksekliğini ayarlamaya yarayan bir cihazın bulunduğunu fark etti ve bu durum FIA’ya iletildi. Bu cihazın, sıralama turları ile yarışlar arasında aracın ayarlarının değiştirilmesi için kullanılabileceği endişesi ortaya çıktı. Ancak FIA’nın parc ferme kurallarına göre, araçların ayarlarında sıralama turları başladıktan sonra değişiklik yapılması yasak.

Red Bull sözcüsü, "Evet, cihaz var. Ancak araç tamamen monte edildikten sonra erişilemez hale geliyor" açıklamasını yaptı. FIA ile yapılan yazışmalar sonucu bir plan üzerinde anlaşıldığını da belirtti. FIA, ön bib yüksekliğinde herhangi bir ayarlamanın parc ferme koşullarında yasak olduğunu açıkladı ve bu tip sistemlerin kullanılmadığına dair bir bilgi gelmediğini ekledi. Ancak, bu tür ayarlamaların engellenmesi için yeni prosedürler uygulandığını belirtti.

Red Bull’un rakiplerinden McLaren’in pilotu Lando Norris ise bu cihazın şampiyonayı büyük ölçüde etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. FIA’nın durumu Singapur Grand Prix’sinde öğrendiği belirtilirken, sezona bu hafta sonu Amerika Grand Prix’si ile devam edileceği bildirildi.