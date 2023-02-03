Redbull yeni Formula 1 aracını tanıttı. Büyüledi

Classic Car Club'da Oracle Red Bull Raising tarafından düzenlenen tanıtımda, yeni araç sporseverlerin beğenisine sunuldu, otomobil ve yarış motoru üreticisi Ford ile yapılan ortaklık da duyuruldu.

Ford ile ortaklığın kendisinde "doğru verilmiş bir karar hissi uyandırdığını" belirten Red Bull'un takım patronu Christian Horner, 2023 yarışları hakkında, "Bence iyi bir yerdeyiz ve geçen yılki ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bahreyn Grand Prix'si ile 5 Mart'ta başlayacak Formula 1 sezonu öncesi yapılan etkinlikte, Red Bull'un yarışçıları Max Verstappen, Sergio Perez ve firma yetkilileri ile Ford'un CEO'su Jim Farley hazır bulundu.

Etkinlikte şirketin Amerikalı otomobil üreticisi Ford ile ortaklığı da ilan edilmiş oldu.

Red Bull daha önce Honda ile ortak olmuş ancak Honda 2020'de bir yıl içinde Formula 1'den ayrılacağını açıklamıştı.

Formula 1 ekibi için halihazırda yüzlerce kişiyi istihdam eden Red Bull, 2021'de motor yapımı işine girmeye karar vererek rakiplerinden en iyi mühendisleri transfer etmiş ve Londra yakınlarındaki fabrikasında yeni bir ünite açmıştı.