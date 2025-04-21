Reddit çöktü

Reddit’in bağlantı hataları, saat 11:20'de başladı. Downdetector, dünya çapında etkilenen kullanıcılardan gelen şikayetleri toplamaya devam etti ve bu sorun zirveye çıktığında 90.000'den fazla kullanıcı, hata bildirdi. Reddit Status, şirketin kendi web sitesinde saat 11:52’de, yaşanan sorunla ilgili olarak “yükselmiş hatalar” olduğunu belirtti ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kısa süre sonra, Reddit bu sorunun kaynağını tespit ettiklerini açıkladı ve saat 12:10’da bir çözüm uygulayarak, sorunla ilgili sonuçları izlemeye başladıklarını belirtti. 12:21’de ise Reddit Status, tüm sistemlerin yeniden çalışır duruma geldiğini bildirdi.

Reddit sözcüsü, sorunun veritabanlarından birine kısa süreli bağlantı sorunundan kaynaklandığını ve hızlıca bir çözüm geliştirildiğini söyledi. Şirket, benzer hataların Şubat ayında ve birkaç hafta önce de yaşandığını açıkladı.

Bu gelişme şu an devam etmekte olup, daha fazla güncelleme bekleniyor.