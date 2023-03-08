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Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu

Sosyal medya uygulaması Reddit, TikTok'tan ilham aldı. Yeni tasarıma dair görüntüler sızdı. Uygulamaya Reels benzeri bir kısım eklendi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:15
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Reddit'e Reels geliyor

Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu
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Reddit, akış sayfasında yenilikler yapacağını duyurarak yeni özelliğin nasıl görüneceğini paylaştı. Gelecek olan yeni özellikle videolar ve metinler farklı akış sekmelerinde görüntülenecek.

Videolar ve metinler şu an için tek bir ana akışta sergileniyor. Ancak gelecek yeni güncelleme ile videolar için özel bir akış gelecek. Bu özellik, Reddit'in TikTok benzeri bir yapıya geçtiği benzetmelerini bir nebze de olsa hak ediyor.

REDDİT YENİ GÖRÜNÜMÜ NASIL OLACAK

Reddit de dün yaptığı açıklama ile birlikte Instagram ve YouTube gibi dev isimlerin arasına dahil olduğunu işaret etti diyebiliriz. Yapılan açıklamada önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak özellik, TikTok benzeri bir akışa sahip olacağı ortaya çıktı.

"İzle" akış sekmesiyle birlikte kullanıcılar sadece videoların yer aldığı bir akışı görüntüleyecek. "Oku" sekmesinde ise yalnızca metin içeren gönderiler yer alacak. TikTok'a benzerliği ile dikkat çeken özellik, kullanıcıların abone olduğu subredditler ve öneriler ile akışı belirleyecek.

Şu anda test edilen özellik, kullanıcı deneyimleri ile birlikte netlik kazanacak. 

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