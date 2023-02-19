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Redmi Note 9S cihazlara MIUI 14 güncellemesi geliyor

Android 12 ve 13'ü temel alan MIUI 14 güncellemesinin Redmi Note 9S'lere getirileceği duyuruldu. Peki güncellemeye dair özellikler neler?

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 08:47
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Redmi Note 9S cihazlar için MIUI güncellemesinin geleceği duyuruldu

Redmi Note 9S cihazlara MIUI 14 güncellemesi geliyor
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Xiaomiui’de yer alan habere göre; geçen yıllarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 9S modelinin Global ROM çalıştıran sürümleri MIUI 14 almaya başlayacağı ifade edildi.

Yeni sürümün, V14.0.1.0.SJWMIXM yapı numaralarına sahip ve sistem güvenliğini artıran Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Öte yandan sürüm Android 12’yi temel alacağı aktarıldı.
Henüz net bir tarih olmasa da yeni güncellemenin en geç mart ayının ortalarına doğru geleceği biliniyor.

MIUI 14 HANGİ ÖZELLİKLERİ İÇERİYOR?

Bu özellikle artık kullanılmayan ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silinebilecek. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiği de aktarıldı.

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