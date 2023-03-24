Redmond'dan sözleşme açıklaması

Redmond, siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maça ilk 11'de başlamıştım. Bizim için iyi bir test olmuştu. Bu maçın öneminin farkındayım. Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında fiziksel olarak hazır olmadığını ama zamanla daha iyi duruma geldiğini aktaran Nathan Redmond, "Her geçen gün üzerine koyarak devam ettim. Bu durum öz güvenime ve takıma verdiğim katkıya olumlu yansıdı. Sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri boyunca farklı pozisyonlarda oynadığının altını çizen Redmond, "Hocalar maça göre farklı kararlar alabiliyorlar. 10 numara pozisyonunda ve forvette de oynadım. Sol kanat kendimi daha iyi hissettiğim doğal pozisyonum. Farklı pozisyonlarda oynayabilmek önemli. Önemli olan takıma katkı sağlamak." diye konuştu.

Sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi hakkında ise başarılı futbolcu, “Bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim çünkü en iyi şekilde sezonu bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince puanlar almak istiyoruz. Bu konular için doğru zamanlar değil. Dediğim gibi hedefimiz maç kazanmak, puanlar kazanmak. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller var” dedi.

İngiliz futbolcu, vatandaşı Dele Alli'nin performansıyla ilgili bir soruyu ise, "Dele'yi uzun süredir tanıyorum. Neler yapabileceğinin farkındayım. Benim ne düşündüğüm değil hocanın tercihleri önemli. Dele'nin iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Onun takıma katkı sağlayabileceğine hala inanıyorum." şeklinde yanıtladı.