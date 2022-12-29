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Beşiktaş'ta Redmond tekliflere açık

Beşiktaş'ta yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan büyük umutlarla transfer edilen Nathan Redmond, geldiği günden bu yana beklenen performansı veremedi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:18
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Redmond'tan ayrılık sinyali! Bekleneni veremedi

Beşiktaş'ta Redmond tekliflere açık
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Beşiktaş'ta yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan büyük umutlarla transfer edilen Nathan Redmond, geldiği günden bu yana beklenen performansı veremedi. 11 maçta 1 gol ve 2 asist yapan İngiliz kanat oyuncusu, beklentilerin bir hayli altında kaldı. Beşiktaş Yönetimi ise 28 yaşındaki futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. 28 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, Beşiktaş ile çıktığı 11 resmi maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı. 

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