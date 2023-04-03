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  • Redmond'un derbi öncesi sosyal medya paylaşımı gündem oldu: "Tarihe geçeceğim" demişti

Redmond'un derbi öncesi sosyal medya paylaşımı gündem oldu: "Tarihe geçeceğim" demişti

Derbide 1 gol ve 3 asiste imza atan Nathan Redmond, derbi öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 01:37
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Redmond'un paylaşımı gündem oldu

Redmond'un derbi öncesi sosyal medya paylaşımı gündem oldu: ''Tarihe geçeceğim'' demişti
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi derbide 4-2 yendiği karşılaşmaya damga vuran Nathan Redmond, maçtan önce tarihe geçeceğini söylediği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına derbide tarihe geçeceğini söyledi ve karşılaşma sonrası bu konuşmayı paylaştı.

Nathan Redmond, bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Beşiktaş'ın 4 golüne direkt katkı yaptıktan sonra taraftarlarca paylaşım yoğun ilgi gördü.

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