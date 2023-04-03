Redmond'un derbi öncesi sosyal medya paylaşımı gündem oldu: ''Tarihe geçeceğim'' demişti

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi derbide 4-2 yendiği karşılaşmaya damga vuran Nathan Redmond, maçtan önce tarihe geçeceğini söylediği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına derbide tarihe geçeceğini söyledi ve karşılaşma sonrası bu konuşmayı paylaştı.

Nathan Redmond, bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Beşiktaş'ın 4 golüne direkt katkı yaptıktan sonra taraftarlarca paylaşım yoğun ilgi gördü.