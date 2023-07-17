Redmond'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'da geçen sezon kiralık oynayan Nathan Redmond, teknik direktör Şenol Güneş'in en çok istediği futbolcuların başında geliyordu.

Siyah beyazlılar bonservisi elinde olan Redmond'a teklif yapmış ve cevap beklemeye başlamıştı.

Ancak uzun süre düşüneceğini belirten Redmond, sonunda kararını verdi ve Beşiktaş'a dönmeyeceğini bildirdi.

Nathan Redmond, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park’taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız! Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir “görüşmek üzere” Sonsuz sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Redmond'ın yeni takımını duyurdu. Haberde Redmond'ın Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley ile görüştügü ve anlaşmak üzere olduğu belirtildi.