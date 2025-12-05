Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Trabzonspor TOFAŞ’ı konuk etti.

Karşılaşmayı Trabzonsporlu futbolcular Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Andre Onana ve Folcarelli de aileleriyle birlikte Hari Gür Spor Salonu'nda takip edenler arasında yer aldı.

İlk yarısı 46-43 Trabzonspor üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada Marcquise Reed MVP modunu açarak eski takımına karşı 41 sayılık performansıyla maça damgasını vurdu ve bordo mavili ekip sahadan 92-87 galip ayrıldı.

Marcquise Reed'e Tony Taylor da 23 sayı, 7 asistlik katkısıyla destek verdi. Trabzonspor bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.