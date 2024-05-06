Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Kaynak: AA
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2024'te TÜFE bazında 1,67 puan yükselerek 59,77'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici veriler kapsamında, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya oranla 1,67 puan artışla 59,77 olarak gerçekleşti. Endeks, Mart 2024'te 58,10 seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan yükselişle 88,97'den 91,64'e çıktı.

Türk lirasının değeri, 2023’ün aynı ayına oranla TÜFE bazında 0,66 puan yükselirken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan düştü.

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