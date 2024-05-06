Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici veriler kapsamında, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya oranla 1,67 puan artışla 59,77 olarak gerçekleşti. Endeks, Mart 2024'te 58,10 seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan yükselişle 88,97'den 91,64'e çıktı.

Türk lirasının değeri, 2023’ün aynı ayına oranla TÜFE bazında 0,66 puan yükselirken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan düştü.