Reel kesim güveni kasımda artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayına ait iktisadı yönetim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı. TCMB'ye göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasım ayında artış gösterdi. Kasımda endeks bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMAMIŞ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Mevsimsellikten arındırılmış reel güven endeksi artış gösterirken, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre düşüş yaşandı. Düşüş 0,5 puan olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası imalat sanayinde faaliyet gösteren 1755 iş yerinden alınan yanıtlara göre anketi hazırladı. derlenen verilere göre son üç aydakı toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mal stoku gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ait değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle: