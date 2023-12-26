Reel kesim güveni yılın en düşük seviyesinde

Bloomberght'nin haberine göre yayımlanan bilgilere göre reel kesim güven endeksi aralık ayında 100,2'den 99,1 seviyesine geriledi.

Böylece endeks 2023 senesinin en düşük seviyesine gerilerken, bu sene ilk defa 100'ün altında gerçekleşti. Endekste 100'ün altında gerçekleşen değerlerler anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere dair güveninin azaldığı ve kötümser bir görünüm sinyali veriyor.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre 0,5 puan düşerek 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel unsurlardan arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan düşerek yüzde 77,3 seviyesinde açıklandı.

Mevsimsel unsurlardan arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak ve yüzde 77,5’e düştü.