'Refah'a kara saldırısını desteklemiyoruz' Beyaz Saray'dan İsrail'e soğuk duş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın açıklamasında, İsrail’in Gazze’nin Refah kentine yönelik düzenlemeyi planladığı kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kirby, İsrail'in Hamas'la bir ateşkes gerçekleşse de gerçekleşmese de Refah’a saldıracağı yönündeki hazırlıklarının farkında olduklarını fakat İsrail adına konuşmayacaklarını ve bu kararın İsrail’e ait olduğunu ifade etti.

Kirby, yaptığı açıklamada, "Şu ana dek hep tutarlı olduğumuz ve Başkan'ın da bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ile görüşmesinde de aynı şekilde tutarlı olarak dile getirdiği gibi, biz Refah'ta kara saldırılarını desteklemiyoruz. Bu saldırılar oradaki sivillerin hayatını büyük riske atar" açıklamasını yaptı.

Tel Aviv yönetimine, Refah saldırısı hakkındaki endişelerini defalarca anlattıklarını kaydeden Kirby, 1 buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine olası bir kara harekatının, birçok sivilin hayatını riske atacağını ve bunu görmeyi istemediklerini iletti.

BİDEN VE NETANYAHU GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden, sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve söz konusu görüşmede Biden, İsrail'in "Refah'a saldırmaması hususundaki net görüşünü" vurgulamıştı.

İsrail ordusu ise, yine sabah saatlerinde gerçekleştirdiği açıklamada, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Refah kentinin doğusunda bulunan bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu radyosunun ifade ettiğine göre, boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.