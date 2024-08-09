Reflüye ameliyatsız çözüm önerileri

Reflü hastalığı, modern yaşamın sıklıkla beraberinde getirdiği bir rahatsızlık haline geldi.

Mide asitlerinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkan bu durum, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebileceği bildirildi.

Tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde reflünün tedavisinde ameliyat dışı birçok seçenek bulundu.

Reflü hastalığına yönelik ameliyatsız çözüm önerileri, uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında detaylı bir şekilde incelendi. İşte detaylar...

Uzman Görüşleri:

Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Boğa, reflü hastalığının ameliyatsız tedavi edilebileceğini vurguladı.

Salih Boğa, "İleri endoskopi teknikleri, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az ağrıya neden olur ve iyileşme süresi daha hızlıdır. Bu yöntemle hastaların hastanede kalış süresi de kısalır" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, reflü hastalarının yaşam tarzı değişiklikleri yaparak belirtileri hafifletebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, "Yağlı, çiğ sebze-meyve, salçalı, işlenmiş ve mayalı hamur işlerinden uzak durulmalı, çay, kahve, asitli içecekler ve alkolden kaçınılmalıdır. Ayrıca, yatağın baş tarafının 30-45 cm yükseltilmesi reflü hastaları için daha uygun olabilir" dedi.

Bilimsel Araştırmalar:

2022 Yılında Yapılan Bir Çalışma: Bu çalışma, reflü hastalarının ileri endoskopi teknikleri ile tedavi edildiğinde, geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla daha hızlı iyileştiğini ve daha az ağrı yaşadığını gösterdi.

2021 Yılında Yayınlanan Bir Meta Analiz: Reflü hastalarında yaşam tarzı değişikliklerinin, özellikle diyet ve uyku düzenlemelerinin, semptomları önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Tedavi ve Önlemler:

• İleri Endoskopi Teknikleri: Bu teknik, bir kamera ve ışık sistemi içeren ince, esnek bir tüp olan endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir. Endoskop, hastanın sindirim sistemi boyunca ilerletilerek doğrudan görüntü elde edilir ve çeşitli aletler kullanılarak tanı ve tedavi işlemleri yapılır.

• Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Reflü hastalarının yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınması, asitli içecekler ve alkolden uzak durması önerildi. Ayrıca, yatağın baş tarafının yükseltilmesi ve tok karnına yatılmaması gibi önlemler alınmalı.

• Diyet ve Beslenme: Reflü belirtilerini hafifletmek için sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulanması tavsiye edildi. Çiğ sebze-meyve, salçalı ve mayalı yiyeceklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmesi önerildi.