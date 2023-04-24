Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüjdeki ağaca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza Emek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Şerafettin E. idaresindeki 78 AK 772 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafındaki refüjdeki ağaca çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte bulunan Nazmiye E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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