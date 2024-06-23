Refüje çarpan otomobil takla attı

Meydana gelen kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Tayfun A. kullanımdaki 34 EEL 382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı.

Çarpmayla beraber savrulan otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Acı kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Mehmet A. yara aldı.

Acı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.