Refüje çarpan otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Refüje çarpan otomobil takla attı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla atan otomobil metrelerce sürüklendi.

Meydana gelen kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Tayfun A. kullanımdaki 34 EEL 382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı.

Çarpmayla beraber savrulan otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Acı kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Mehmet A. yara aldı.

kastamonu-yenicag.jpgAcı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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