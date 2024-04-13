Refüje çarpan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kazada otomobilden fırlayan sürücü Zeki Aydemir (58) hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Orhan Köse (44) ağır yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesine bağlı Beyyenice mevki Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi. Zeki Aydemir'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki refüje çarptı.

Otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yola fırladı. Ağır yaralanan Aydemir ve Köse, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, Aydemir kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi devam eden Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.