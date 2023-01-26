Regaip Kandilinde 160 yıldır aralıksız devam eden gelenek bozulmadı

(DHA) - Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinde geleneksel hale dönüştürülen Fişek Bayramı, 160 yıldır aralıksız kutlanıyor.



Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 160 yıllık bir geçmişi olan 'Fişek Bayramı' adı verilen kutlamalar, bu yılda gerçekleştirildi.

Nesilden nesile devam eden gelenek, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili akşamı, Beypazarı'nda renkli görüntülere sahne oldu. İlçe halkının 'Fişek Bayramı' diye adlandırdığı bugün de vatandaşlar kabir ziyaretlerinin ardından havanın kararmasıyla, sokaklara dökülüp, ışık saçıcı ve patlayıcı maddelerle bu geceyi kutladı.



TORPİL VE FİŞEK ALMAK İSTEYENLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU



İlçeyi gezmeye gelenlerin şaşkın bakışları arasında kutlanan 'Fişek Bayramı'nda torpil ve fişek almak isteyek vatandaşlar, bakkal ve marketlerde uzun kuyruk oluşturdu. Beypazarı Belediyesi tarafından, Hıdırlık Tepesi'nde her yıl olduğu gibi havai fişek gösterisi yapıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm Beypazarlıların ve Ankaralıların Regaip Kandilinin hayırlı olmasını diliyor. Bu yılda gelenek bozulmadı, Hıdırlık Tepesi'nde havai fişek gösterisi düzenledi. İlçe halkımız da yapılan kutlamalara katıldı" denildi.