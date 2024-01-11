Üç ayların başlamasıyla Regaip Kandili bu gece gerçekleşecek. Regaip kandilinde ibadet etmek isteyenler Regaip Kandilinde nasıl dua edilmesi gerektiği ve hangi duaların kandil gecesinde edileceğini merak ediyor. Peki, Regaip Kandilinde hangi dualar okunur? Regaip Kandilinde nasıl dua edilir?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı olarak görülen Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe tarihinde yani bu akşam idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİNDE NASIL DUA EDİLMELİ?

Regaip kandilin ibaret edecek kişiler için kandilde okunacak sure ve dualar şu şekilde:

“Bi''smi''llâhi''rrahmâni''rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi''l-îmân ve yessir lenâ bi''l- kur''ân.”

"Rahman ve rahim Allâh''ın adıyla. Allâh''ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan''a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur''ân''ı bize kolaylaştır."

“Sübhâna''llâhi''l- hayyil- kayyûm.”

"Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh''ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh''ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna''llâhi''l- ehadi''s- samed.”

"Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna''llâhi''l- gafûri''r- rahîm.”

"Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh''ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."