Reha Muhtar'ın oğlu yalıdan açıklama yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reha Muhtar'ın oğlu yalıdan açıklama yaptı

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul’daki evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Entübe edilen Muhtar’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, eski eşi Deniz Uğur’un ortaya attığı iddialar gündemde geniş yer buldu. Çiftin oğlu Poyraz Muhtar, bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı.

Ünlü televizyon yapımcısı ve ana haber sunucusu Reha Muhtar’ın eski eşi, oyuncu Deniz Uğur, oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Reha Muhtar’ın evinde geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma alınması, bu iddiaların önüne geçti.

Reha Muhtar’ın entübe edilmesiyle birlikte, Deniz Uğur’un Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hakkındaki suçlamaları gündemdeki yerini koruyor. Oğulları Poyraz Muhtar ise, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla annesinin iddialarını yalanladı.

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"BEN KAÇIRILMADIM" DEDİ

"Ben kaçırılmadım" başlığıyla yaptığı paylaşımda Poyraz Muhtar, şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medyada annemin benim kaçırıldığımı iddia ettiğini görüyorum. Ancak ben kaçırılmadım. Ablamdan beni babamın evine götürmesini rica ettim ve o da beni götürdü. Burada kedim, köpeğim var ve onlara bakmam gerekiyor. Komşumuz Cihan ağabeyle playstation oynuyor, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum ve başka bir yere gitmek istemiyorum.”

Poyraz Muhtar, bu paylaşımını "Ben babamın evinde kalmak istiyorum" notuyla tamamlayarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nı etiketledi.

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