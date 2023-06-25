Rehabilitasyon merkezi müdürünün aracında metamfetamin bulundu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Beytüşşebap’ta bir rehabilitasyon merkezinde müdür olan şüphelinin aracında 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Rehabilitasyon merkezi müdürünün aracında metamfetamin bulundu

Uludere İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri tarafından Beytüşşebap ilçesinden Uludere ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. JASAT, uyuşturucu maddenin kim tarafından ve hangi araç ile geleceğinin tespiti için 1 ay boyunca şüpheli şahıs profilleri oluşturarak fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Beytüşşebap ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde müdür olan H.A.'nın Uludere'ye girdiği sırada durdurdu. Müdürün aracında hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 200 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıs, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu
Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu Güncel
Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Mehmet Bostan sorusu Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Mehmet Bostan sorusu
Yolcu minibüsü menfeze çarptı: Çok sayıda yaralı var Güncel
Yolcu minibüsü menfeze çarptı: Çok sayıda yaralı var
İpek Öz'den tarihi başarı. İsveç'te şampiyon oldu Spor
İpek Öz'den tarihi başarı. İsveç'te şampiyon oldu
Elektrik akımına kapılan usta yaşamını yitirdi Güncel
Elektrik akımına kapılan usta yaşamını yitirdi
Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı Güncel
Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı