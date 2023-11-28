Reisi Türkiye’ye gelmiyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin daha önce duyurulan Türkiye ziyaretinin iptal edildiği bildirilirken nedenine yönelik açıklama yapılmadı.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Reisi Türkiye’ye gelmiyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Türkiye’ye geleceği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Erdoğan ile Ankara’da görüşmesi beklenen Reisi’nin Türkiye’ye gelmeyeceği bildirildi.

İsrail-HAMAS çatışmalarını ve bölgedeki istikrar gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunması beklenen iki liderin, neden görüşmeyeceğine dair İran tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan, 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen bölgesel zirveden dönüş uçağında gazetecilere, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ayın 28'inde Türkiye’ye geliyor" diyerek bu haberi duyurmuştu.

Ziyaretin iptal mi edildiği yoksa ertelendiği mi henüz belli olmadı.

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