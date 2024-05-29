Reisi'nin eşi Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reisi'nin eşi Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Reisi’nin eşi Cemile Alemulhüda’nın Cumhurbaşkanlığı için aday olacağı söylentisi İran’ı çalkalamıştı. Alemulhüda’nın ailesi tarafından yapılan açıklama söylentilerin kesilmesine yeterli oldu.

19 Mayıs tarihinde İran’da meydana gelen şüpheli helikopter kazasından İran Cumhurbaşkanı Reisi’inn hayatını kaybetmesi tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştı. Son günlerde ortaya atılan bir iddia ise İran’da infiale yol açmıştı. İddiaya göre 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reisi’nin eşi Cemile Alemulhüda’nın da adaylığını ilan edeceği konuşuluyordu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed Temsilcisi ve Reisi'nin eşinin babası Ayetullah Ahmed Alemulhüda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Alemulhüda’nın adaylığının kesinlikle doğru olmadığı aktarıldı.

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Reisi’nin ailesinin halen yasta oldukları ve yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayı desteklemeyi düşünmedikleri aktarıldı.

OLAĞANÜSTÜ GÖRÜŞMEDE TARİH BELLİ OLMUŞTU

İran anayasasına göre görevde olan Cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda dini liderin de onayı ile Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı göreve geliyor. Yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında yapılan olağanüstü görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 haziran tarihinde yapılması planlandı.

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