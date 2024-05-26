Rekabet için bulut teknoloji avantajı

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak ve bu doğrultuda ilerlemek, kişisel ve toplumsal olarak her zaman bir adım öne taşır. Bilgisayarın ilk icadından bu yana birçok değişim geçirdi. Verileri bilgisayar ortamında hard disklerde, flaş belleklerde depolanırken, artık bulut sistemi üzerinden saklanabilme özelliği daha da yaygınlaştı.

PEKİ BU BULUT SİSTEMİ NEDİR?

Bulut bilişim kullanıcıların verilerine, uygulamalara ve hizmetlere internet üzerinden erişimini verir.

Bulut sabit disk ve sunucular gibi maliyetli donanımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcılara her yerden çalışabilme imkanı sunar. İşletmelerin %90'ından fazlası genel, özel veya karma bulut ortamlarında bulut teknolojisinden yararlanarak işleri daha kolay hale getiriyor.

Bulut kelimesi dosyaların sağlandığı konumu ifade etmektedir. Klasik bir algı olarak işlemleme ve saklama konumlarının aynı aygıtta bulunması hali standartlaşmıştır. Fakat saklama boyutu bulutlara yani saklama ve altyapı hizmeti bünyesinde olan hizmetlere doğru yönelmektedir. Bu gidişin birinci uygulamaları, İnternet sağlayıcıları tarafından, yedekleme maksadıyla verilen bulutlardır.

BULUTUN HAYATIN İÇİNE DAHİL OLMASI

Bilgisayar kuramcıları tarafından İnternet'in geleceğinin bulut bilişimden geçtiği belirtiliyor. Bu kapsamda gelecekte, bilgisayar hard disklerinin yerine çevrimiçi bulutların kullanılacağı tahmin ediliyor.

Bu bilişim aygıtlarında herhangi bir altyapı oluşturmadan, tamamen çevrimiçi ağ aracılığıyla işlevsel uygulamalara ulaşmak demek oluyor. Bu sektörün gelişmesiyle, özellikle bilişim teknolojisi tüketen toplumlarda birçok bilgi dağıtımı sağlayan firmanın önemli bir konuma geleceği, hatta sektördeki rekabetin hukuksal sorunlara sebep olabileceği aktarılıyor. Çünkü tüm bilgi-işlem uygulamalarının çevrimiçi altyapıya kaydırılmasına giden yol; kişisel bilgilere istenilmeyen erişimleri doğurabilme tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Dönemimizde birçok bulut bilişim sağlayıcısı; birçok sistem için gerekli altyapıyı temel bir veri sisteminden yönlendirmekte, kullanıcıların bilişim aygıtlarında bu programların yüklü olması gereksinimini yok etmektedir.

Bununla beraber, gelişen bu yeni sektörde ticari hakların korunumu önemli bir durum olarak göstermekte bunun için hizmet derecelendirme anlaşmaları olsa da; küçük şirketler patentli özel adlandırmalardan kaçınarak, sektörde bulunmaktadır.