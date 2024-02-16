Rekabet Kurulu 2023 yılında verdiği ceza miktarı belli oldu

Rekabet Kurulu'nun geçen yıl kestiği toplam ceza miktarı ortaya çıktı. Rekabet Kurulu,mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin tehdit edilmesini engellemek, kaynakların etkin dağılımını sağlamak adına yaptığı soruşturmalarda, ceza üstüne ceza kesti.

Kurul, geçen yıl rekabet ihlali, birleşme ve devralma, özelleştirme, menfi tespit-muafiyet ve yargı kararları üzerine yaptığı soruşturmalarda 447 dosyayı sonuçlandırdı.

Kurul bu kararlar kapsamında 217 birleşme ve devralma işleminden 184'üne izin verdi, 3 işlemi koşullu onayladı, 30 işlemin ise izne tabi olmadığını değerlendirdi.

REKABET KURULU 145 DOSYAYI SONUÇLANDIRDI

Rekabet ihlalleri alanında da 145 soruşturma dosyası karara bağlandı. Bu soruşturmalarla ilgili 37'sinde ret kararı verilirken, 80'inde ise para cezası uygulandı.

EN ÇOK CEZA KİMYA SEKTÖRÜNE KESİLDİ

Kurulun cezayla sonuçlandırdığı 80 soruşturma arasında ilk sırada 24'le kimyasal ürünler sektörü yer aldı. Bu alanı, 19'la gıda ve 9'la makine endüstrileri izledi.

Rekabet Kurulunun geçen yıl kestiği idari para cezası tutarı ise 2 milyar 664 milyon 688 bin 745 lira oldu.

Kurulun elinde geçen yılda kalana 48 soruşturma dosyası daha bulunuyor.