Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumu şirket devralmalarına onay verdi. Kurul, Altınbaş Petrol'ün Zeren Group'a devralmasıyla ilgili işleme izin verdi.

Kurul kararlarında biri de Fairfield Chemical Carriers'le ilgiliydi. Şirketin tek kontrolü MOL Chemical Tankers Pte. Limited tarafından devralınması işlemine onay verdi. AST Turkey Metal Sanayiye ait gayrimenkul ve bazı ekipmanları olduğu varlıkların Sarıtaş Çelik tarafından devralıması işlemine uygunluk kararı verildi.

Kurul, Avustralya'da bulunan ve Blackwater ve Daunia olarak bilinen iki kömür madeninin, hisse satışı yöntemiyle devralınmana da onay verdi.

ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ'nin imzalamayı planladığı B2B Satış Sözleşmesi ve Platform Üyelik ve API Kullanım Sözleşmesi’ne bakanın şirketleri yönünde karar verdi. Ayrıca şirketin, "ucuzabilet.com" internet sitesi üzerinde bilet satışına entegre edilmesiyle ilgili talebi Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ile imzaladığı sözleşmeye menfi tespit verilmesi kararlaştırıldı.