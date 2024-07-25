Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu devralma işlemlerini onayladı

Halihazırda Hempel Fonden tarafından tek kontrol edilen Hempel A/S’nin ortak kontrolünün SeaCoat Investments S.a.r.l. aracılığıyla CVC Capital Partners plc ve iştiraklerinin bazıları tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Ayrıca, Vilsan Veteriner İlaçları Ticaret ve Sanayi AŞ’nin hisselerinin tamamının Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu. Bunun yanı sıra, Atrion Corporation’ın tek kontrolünün Alpha Medical Merger Sub, Inc. aracılığıyla Nordson Corporation tarafından devralınması işlemine de onay verildi. BaxEnergy GmbH’nin tek kontrolünün Yokogawa Electric Corporation tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin tek kontrolünde bulunan Sportive Spor Malzemeleri Tic. AŞ’nin ortak kontrolünün Marka Mağazacılık AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi. URUS Group LP’nin ortak kontrolünün, Pon Holdings B.V. ve CVC Capital Partners plc tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu.

Croma Pharma GmbH üzerindeki ortak kontrolün NonNomen GmbH ve OLIN Holding GmbH ile ARGUS Vermögensverwaltung GmbH & Co KG aracılığıyla dolaylı olarak Custos Privatstiftung tarafından devralınması işlemlerine izin verildi. Dragon LNG Group Limited’in Shell Plc ve Ancala (Scot) LP’nin ortak kontrolünden Shell Plc ve VTTI B.V.nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine de izin verildi.

Ayrıca, Priority Software Solutions Ltd.nin hisselerinin çoğunluğunun ve tek kontrolünün Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla dolaylı olarak Blackstone Inc. tarafından Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla devralınması işlemi de uygun bulundu. Son olarak, VMware, Inc.in tek kontrolünün Broadcom Inc. tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.