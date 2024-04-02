Rekabet Kurulu devralma işlemlerine ilişkin karar

Rekabet Kurumunun internet sitesinde bulunan duyuru kapsamında, Kurul, MAT Metal BV hisselerinin tamamının ATA Steel lnvestments BV tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdiğini duyurdu.

AGCO Corporation ve Trimble Inc.'in belirli varlıklarından oluşacak ortak girişim Trimble Solutions, LLC'nin ortak kontrolünün AGCO Corporation ve Trimble Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandığını açıkladı.

Transpet Petrolcülük AŞ'nin negatif tek kontrolünde olan Türk Ytong AŞ'nin ortak kontrolünün Xella Baustoffe GmbH ve Demiren Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulunduğu paylaşıldı.

Aluflexpack AG'nin tek kontrolünün, One Rock Capital Partners, LLC'nin bağlı ortaklıklarınca yönetilen bir fonun dolaylı iştiraki olan Constantia Flexibles GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesine karar verildi.

GGW Group GmbH'nin ortak kontrolünün Permira Holdings Ltd. ile Hg Pooled Management Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

Net Zero North Sea Storage Holdings Ltd. ve nihai olarak Net Zero North Sea Storage üzerindeki ortak kontrolün, söz konusu iştirakleriyle BP p.l.c. ve Equnior ASA tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Qatar Investment Authority ve Şahenk Ailesi tarafından ortak kontrol edilen Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tamamının Orjin İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından devralınması amacıyla İstinye Yönetim Hiz. ve Tic. AŞ üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemine iznine karar verildi.