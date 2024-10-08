Rekabet Kurulu Hastavuk soruşturmasını tamamladı

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu Hastavuk soruşturmasını tamamladı

Rekabet Kurulu, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Hastavuk'un alıcılarına sınırsız süreli rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Firma, soruşturma süreci devam ederken, söz konusu iddialara ilişkin taahhüt başvurusunda bulundu.

Kurul, dosyanın müzakeresi sonucunda, tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sunulan taahhütleri kabul etti.

Bu taahhütlerin, firma açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve soruşturmanın sonlandırılması da kararlaştırıldı.

Söz konusu taahhütlere göre, teşebbüs tarafından bayilere satış yapmaları için münhasır bölgeler atanmayacak, bayilerin aktif veya pasif satışları kısıtlanmayacak ve bayilere Hastavuk'un rakiplerine ait ürünler bakımından getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü sözleşme süresiyle sınırlandırılacak.

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