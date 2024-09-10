Rekabet Kurulu'ndan asansör şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye'de asansör bakımı ve onarımı sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara yönelik soruşturma başlatılmasına karar verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyur kapsamında, bu soruşturma, ilgili firmaların asansör bakım ve onarım hizmetleri pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi maksadıyla başlatıldı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER
Ön araştırmada öğrenilen bilgi, belge ve yapılan bulguları inceleyen Rekabet Kurulu, bu tespitleri ciddi ve yeterli bularak aşağıdaki teşebbüslere soruşturma açılmasına karar verdi:
- Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti.
- Bor Asansör - Fatih Kirazcı ve Ferdi Özdoğan
- Bor Konfor Asansör - Mehmet Doğru
- Çağrı Asansör - Yunus Salcan
- Dmr Asansör - Kürşat Demir
- EÇ Asansör - Ergün Çıbuk
- Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd. Şti.
- Niğde Asansör - Ecevit Tapık
- Sis-Tek Asansör - Muhammet Yenigül
- Strong Asansör - Kadir Arıkan
- Tyana Asansör İnşaat - Bülent Mert
- UGR Asansör - Uğur Soyöz
- Upas Asansör - Ethem Bereke
- 51 Asansör - Fuat Arslan
Rekabet Kurulu'nun aldığı bu soruşturma kararları, bu teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği anlamına gelmiyor. Yani, soruşturma sürecinin sonunda herhangi bir yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağı, soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak belirlenecek.
Rekabet Kurulu, Türkiye'de piyasadaki rekabeti korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla faaliyet gösteren bir düzenleyici kurumdur. Kurul, yapılan ön araştırma sonucunda ciddi ve yeterli bulgular elde ettiğinde, ilgili teşebbüslere veya teşebbüs birliklerine karşı soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma süreci boyunca, ilgili firmaların kanunu ihlal edip etmediği detaylı bir şekilde incelenir ve bu doğrultuda kararlar alınır.