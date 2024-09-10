Rekabet Kurulu'ndan asansör şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye'de asansör bakımı ve onarımı sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara yönelik soruşturma başlatılmasına karar verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyur kapsamında, bu soruşturma, ilgili firmaların asansör bakım ve onarım hizmetleri pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi maksadıyla başlatıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

Ön araştırmada öğrenilen bilgi, belge ve yapılan bulguları inceleyen Rekabet Kurulu, bu tespitleri ciddi ve yeterli bularak aşağıdaki teşebbüslere soruşturma açılmasına karar verdi:

Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti.

Bor Asansör - Fatih Kirazcı ve Ferdi Özdoğan

Bor Konfor Asansör - Mehmet Doğru

Çağrı Asansör - Yunus Salcan

Dmr Asansör - Kürşat Demir

EÇ Asansör - Ergün Çıbuk

Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd. Şti.

Niğde Asansör - Ecevit Tapık

Sis-Tek Asansör - Muhammet Yenigül

Strong Asansör - Kadir Arıkan

Tyana Asansör İnşaat - Bülent Mert

UGR Asansör - Uğur Soyöz

Upas Asansör - Ethem Bereke

51 Asansör - Fuat Arslan

Rekabet Kurulu'nun aldığı bu soruşturma kararları, bu teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği anlamına gelmiyor. Yani, soruşturma sürecinin sonunda herhangi bir yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağı, soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak belirlenecek.

Rekabet Kurulu, Türkiye'de piyasadaki rekabeti korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla faaliyet gösteren bir düzenleyici kurumdur. Kurul, yapılan ön araştırma sonucunda ciddi ve yeterli bulgular elde ettiğinde, ilgili teşebbüslere veya teşebbüs birliklerine karşı soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma süreci boyunca, ilgili firmaların kanunu ihlal edip etmediği detaylı bir şekilde incelenir ve bu doğrultuda kararlar alınır.