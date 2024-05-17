Rekabet Kurumu’na uluslararası ödül

Düzenleme: Kaynak: AA
Rekabet Kurumu’na uluslararası ödül
Rekabet Kurumu, Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen Rekabet Savunuculuğu Yarışması’nda ödül kazandı.

Kurumun web sitesindeki duyuruya göre, Rekabet Kurumu, ICN ve Dünya Bankası’nın her sene organize ettiği yarışmanın 2024 yılı galibiyetini elde etti.

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Yarışmanın amacı, rekabet otoritelerinin, düzenleyici kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının rekabet savunuculuğu konusundaki başarılı çalışmalarını paylaşmak olarak açıklandı.

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Açıklamada, “Rekabet Kurumu, ‘Sanayi politikalarında rekabetin savunuculuk yoluyla entegrasyonu’ teması altında, Şubat 2023’teki depremler sonucu piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarına yönelik müdahaleleriyle yarışmada öne çıktı ve ödülü hak etti.” ifadelerine yer verildi.

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Rekabeti engelleyen faaliyetlere müdahale etmenin kurumun temel görevleri arasında olduğu vurgulandı ve “Kurumun, Türkiye’deki rekabetçi ekonomik ortamı destekleyici çalışmalarının uluslararası alanda da takdir edilmesi bizim için büyük bir onur.” şeklinde değerlendirme yapıldı.

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Deprem sonrası yerel paydaşlarla iletişim kurulduğu hatırlatılarak, “Bölgesel kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları gibi kilit paydaşlarla kurulan doğrudan iletişim sayesinde rehberlik edilmiş ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Alınan geri bildirimler doğrultusunda, rekabet sorunlarını çabuk tespit etmek için devam eden bir sektör analizi başlatılmıştır. Bu çalışmalar, özellikle inşaat ve sağlık gibi kritik sektörlerdeki soruşturmaları tetiklemiştir.” bilgisi verildi.

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Son olarak, ödüllerin Brezilya’nın Sauipe kentinde 16 Mayıs’ta düzenlenen ICN Yıllık Konferansı sırasında verildiği belirtildi.

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