Rekabet Kurumu’ndan 2 şirkete soruşturma

Kaynak: AA
Rekabet Kurumu’ndan 2 şirkete soruşturma
Rekabet Kurulu, 2 baharat şirketi hakkında alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespit edip değerlendirerek, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını ifade etmiyor.

ELECTROLUX'E YAKLAŞIK 27,5 MİLYON LİRA CEZA

Kurul'un, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeniden satıcıların satış fiyatlarını kontrol ederek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonlandırıldı.

Dosyayı müzakere eden Kurul, firmanın Kanun'u ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.

Kurul, teşebbüse 27 milyon 475 bin 570 lira idari para cezası verilmesini karar verildi.

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