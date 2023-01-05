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Flaş...Flaş...Rekabet Kurumu'ndan gıda devlerine soruşturma

Rekabet Kurumu ünlü gıda firmalarını mercek altına aldı. Dev firmalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:17
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Rekabet Kurumu'ndan flaş karar. Ünlü gıda devlerine soruşturma açıldı

Flaş...Flaş...Rekabet Kurumu'ndan gıda devlerine soruşturma
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Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in aktardığı habere göre, Rekabet Kurumu, gıda devlerine soruşturma açtı. Kurumdan yapılan açıklamada, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Yıldız Holding'e ait Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açıldığı vurgunlandı.

Açıklamada "Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-55/849-M sayı ile karar verdi."

Kurum ayrıca Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik ikinci bir soruşturma daha açtı.

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Tozanlı
5.01.2023 11:36
Dikkat ettiniz mi ? Hiç 3 harflilerin vd yandaş kuruluşları gida firmalarının adı yok bu 3 harflilerin gida üretim yerleri nereler niye isimleru yok..hikaye...muhalif kuruluşlara baskı başka birşey de  
 
1950
5.01.2023 11:27
Asıl soruşturma akp-mhp yürütmesine açmak lazım, oda ancak iktidarda düşünce mümkün olabilir diyorum, çünkü muhalefette eski de olsa kardeşleri vardır da ondan, yapmayabilir?  
 
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