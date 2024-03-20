Reklam Kurulu cezayı kesti. Fatura ağır oldu. Halkı aldatıyorlardı

Kaynak: Haber Merkezi
Reklam Kurulu cezayı kesti. Fatura ağır oldu. Halkı aldatıyorlardı
Aldatıcı reklam ve benzeri faaliyetlerin faturası kesilirken Reklam Kurulu'ndan halkı aldatanlara ceza yağdı.

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklam ve faaliyetlere 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası kestiğini duyurdu.

YANILTICI REKLAMLAR MERCEK ALTINDA

Reklam Kurulu 12 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamaları saptadı.

17 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Toplantıda 134 dosya gündeme alınırken, 119’u mevzuata aykırı bulunduğu belirtildi.

Reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

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Toplantının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları yapıldı.

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