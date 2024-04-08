Reklam Kurulu'ndan 'Gıda Dedektifi'ne yanıltıcı bilgiden 550 bin liralık ceza

Kaynak: AA
Reklam Kurulu'ndan 'Gıda Dedektifi'ne yanıltıcı bilgiden 550 bin liralık ceza
Reklam Kurulu, internet üzerinden yanıltıcı bilgiler yayımladığı gerekçesiyle "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a 550 bin 59 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Reklam Kurulu, 'Gıda Dedektifi' adlı siteye yanıltıcı bilgi yayımladığı iddiasıyla 550 bin liralık ceza kesti

Reklam kurulu incelemesinde, internet sitesindeki "Züber Original Fıstık Ezmesi" isimli ürüne ilişkin tanıtımda "Karbonhidratın karşılığında üründe bulunan lif tüketiminin kan şekerinin aniden yükselmemesi ve daha uzun süre tokluk vermesi gibi etkileri olacak. Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor." ifadelerine yer verildiği belirtildi..

Ürünün üzerinde "Doğal protein kaynağı" yazısı yer verilmesine rağmen internet sitesinde "Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor." ifadesinin kullanıldığı kaydedildi. Bu durumun mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Mevzuat gereği "yüksek protein" beyanı yapılabilmesi için gıdanın enerji değerinin en az yüzde 20'sinin protein tarafından sağlanması gerektiği, ürünün 22 gram protein değeriyle mevzuatta yer alan beyan koşulunu sağlamadığı tespit edildi.

TÜKETİCİLERİ YANILTICI NİTELİKTE

İnceleme konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerle mevzuatta izin verilen sağlık beyanlarının dışına çıkıldığı, söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi.

Reklam Kurulu, incelemelerin ardından, "internet üzerinden tüketici haklarını koruma adı altında yanıltıcı bilgiler yayımladığı" gerekçesiyle "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 550 bin 59 lira idari para ve reklam durdurma cezaları verilmesini kararlaştırdı.

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