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Reklam Kurulu'ndan sosyal medyaya ceza yağdı. Küçük puntolar radara takıldı

Reklam Kurulu, sosyal medyadaki örtülü reklamlara ceza yağdırdı. Güzellik salonlarının paylaşımları da reklam kuruluna takıldı. Reklam kurulu ünlülerin Instagram hesaplarındaki marka daveti paylaşımını da, küçük puntoyu da affetmedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:10
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Reklam Kurulu'ndan sosyal medyaya ceza yağdı. Oyuncu Hande Erçel'in fenomen kardeşi de nasibini aldı

Reklam Kurulu'ndan sosyal medyaya ceza yağdı. Küçük puntolar radara takıldı
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Ekonomim Gazetesi'nde yer alan habere göre örtülü reklamı Reklam Kurulu affetmedi. Marka davetine katılan oyuncu Hande Erçel’in internet fenomeni ablası Gamze Erçel’in Instagram hesabından davet hashtag’i ile yaptığı paylaşım da örtülü reklam sayıldı. Erçel’e 155 bin 712 lira ceza verildi. Örtülü reklam şikayetlerini değerlendiren Reklam Kurulu, Erçel’in “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz”, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”daki hükümleri ihlal ettiğini tespit etti. Gamze Erçel’e 155 bin 712 lira ceza verirken, reklamlara da “durdurma” cezası uyguladı.

KÜÇÜK PUNTO RADARA YAKALANDI

Oyuncu ve model Sedef Kasabalı da, “küçük punto” nedeniyle incelemeye takıldı. Avcı’nın kendi Instagram hesabından bir ağız bakım ürününe dair 1 Ağustos’ta yapılan “hikâye” paylaşımında “iş birliği” ibaresine “küçük puntoyla” yer verildiğini belirleyen Kurul, söz konusu ibarenin kolaylıkla okunabilir büyüklükte olmadığına dikkat çekti. Bu reklama da durdurma cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı 2022 yılının ilk çeyreğinde ‘Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz’u yayınladığını hatırlatan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, Sosyal medya fenomeni Influencer’ların paylaşımlarına düzenleme getirmeyi hedefleyen kılavuz ile Influencer’lara paylaşımlarında “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Ortaklık” gibi etiket ve ifadelere yer verme zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Bu ay kamuoyunun yakından tanıdığı bazı Influencer’lara da 155 bin TL’ye varan cezalar kesildiğini belirten Pamuk, “Bir Influencer, marka ile anlaşarak reklam yapıyorsa, takipçilerine duyduğu saygı, iş ahlakı ve ticari sorumlulukları gereği bunu kılavuzda açıklandığı gibi #Reklam, #İşbirliği, #Ortaklık gibi hashtag’lerle açıklaması gerekir. Bu durumda takipçileri de konuya daha gerçekçi şekilde bakabilirler. Markaların etiketlendiği tüm paylaşımlar reklamdan sayılıyor ve takipçilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Reklam Kurulu’nun kararında bunlara marka davetlerinin de dahil olduğunu gördük” dedi.

YASAL YAKLAŞIMLAR ÜRETMEK GEREK

Bazen Influencer’ların bazen de markaların, kampanyadaki sahicilik unsurunu yüksek tutmak için # vermeyi doğru bulmadıklarını kaydeden Pamuk, “O zaman da devreye yasalar giriyor. Esasında sosyal medya marketingi hayatımızda son 10 yıldır çok ağırlıkla var. Ve her geçen gün baş döndürücü bir hızla gelişimini sürdürüyor. Uluslararası ajanslar birçok Influencer ile reklam, ortaklık, işbirliği, sponsorluk faaliyetleri yürütüyoruz. Bu yasal uygulamalar vergi başta olmak üzere devletin gelir kaybının takibi düşülmesi açısından faydalı ama dijital marketing her geçen gün geleneksel medyanın yerini alırken bu ticari faaliyeti oyun dışında bırakmayacak yasal yaklaşımlar üretmek gerekir” diye konuştu.

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