Netflix açıkladı. Reklamlı Netflix abone sayısını artırdı mı

Netflix’in reklam işinden sorumlu yöneticilerinden Jeremi Gorman, 5 ila 8 Ocak tarihlerinde düzenlenen CES 2023 fuarında açıklama yaptı. Kasım ayında 12 ülkede kullanıma sunulan Gorman, yaşanan zorluklara rağmen paketten memnun olduklarını belirtti.

Önceki raporlar, reklamlı üyeliğin tam anlamıyla beklentileri karşılamadığını açıkladı. Antenna‘nın verilerine göre paket kullanıma sunulduktan sonra ilk dört hafta içerisinde ABD’de yalnızca yüzde 9’luk kitleye ulaştı.

Reklam destekli paket, kasım ayının en az popüler hizmeti olmakla beraber bu dönemde mevcut Netflix üyelerinin yalnızca yüzde 0,1’ini kendisine çekebildi. Bunun yanı sıra şu anda 15 ve 30 saniyelik reklam gösterimleriyle abonelerine hitap eden yeni hizmetin ilerleyen dönemlerde yapımlara özel sponsorluklar alma planı da bulunuyor. Bu sayede platformun yaşadığı gelir kaybının minimum seviyeye indirilmesi bekleniyor.

Şirketin websitesinde reklamlı üyelik planı ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Reklamlı Temel, filmlerin ve TV şovlarının keyfini daha düşük bir fiyata çıkarmanın harika bir yoludur. Sınırlı reklam aralarıyla favorilerinizi herhangi bir cihazda izleyebilirsiniz. Bu plan, indirmeye ve sınırlı sayıda filme izin vermez. Bununla birlikte, TV şovları lisans kısıtlamaları nedeniyle kullanılamıyor. Reklamlı Temel üyelik planında bazı yer ve cihaz kısıtlamaları da geçerli.

Güncel Netflix Türkiye üyelik ücretleri;

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük