Rekor Afyon'da kırıldı! Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası 1930 kilo

Kaynak: Haber Merkezi
Rekor Afyon'da kırıldı! Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası 1930 kilo

Afyonkarahisar'da düzenlenen 7. Uluslararası GastroAfyon Festivali'nde, 30 şefin 25 metrekarelik dev tavada hazırladığı 1930 kiloluk sucuklu yumurta ile Guinness Dünya Rekoru kırıldı. "Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası" rekoru Afyonkarahisar'ın oldu.

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

Afyonkarahisar'ın gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 7. Uluslararası GastroAfyon Festivali kapsamında tarihi bir rekor denemesi gerçekleştirildi. 30 usta şef, özel olarak üretilen 25 metrekarelik dev tavada 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta kullanarak Guinness Dünya Rekoru denemesi yaptı.

1-002.jpg


"1930 KİLO İLE REKOR KIRILDI"


Guinness Dünya Rekorları kurallarına göre sucuklu yumurtanın minimum 1 ton ağırlığa ulaşması gerekirken, Afyonkarahisar ekibi 1930 kiloluk sucuklu yumurta hazırlayarak rekoru büyük bir farkla kırdı. "Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası" rekoru resmi olarak Afyonkarahisar'a kaydedildi.

2-002.jpg

BAŞKAN KÖKSAL: "AFYON'UN ADINI DÜNYAYA DUYURDUK"


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, rekor sonrası yaptığı açıklamada, "Heyecanla bekledik. Şu an çok mutluyuz. 1000 kiloyla yola çıkmıştık ama 1930 kiloyla dünya rekorunu kırdık. Afyonkarahisar'ımızın adını bir kez daha duyurduk" dedi.
Köksal, destek veren kasaplar odası başkanına, Lokman Özbek sucuklarına, Orkide Yağları'na, Kumartaşlı Yumurta'ya, şeflere, Guinness Rekorlar Kitabı Temsilcilerine ve tüm emekçilere teşekkür ederek, "Bu başarı, bu ödül hepimizin" ifadelerini kullandı.

3-002.jpg

Son Haberler
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın ismini kullandılar!
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın ismini kullandılar!
Farkında olmadan paranızı kaybedebilirsiniz! Kredi kartı kullananlara şok uyarı
Farkında olmadan paranızı kaybedebilirsiniz! Kredi kartı kullananlara şok uyarı
İbrahim Üzülmez 1. Lig ekibinin başına geçti
İbrahim Üzülmez 1. Lig ekibinin başına geçti
Volkan Demirel’den Tedesco yorumu: “İsteyen adama Allah verir”
Volkan Demirel’den Tedesco yorumu: “İsteyen adama Allah verir”
Trabzon Belediyesi'nden Ali Koç'a yanıt: Ona itibar etmeyin
Trabzon Belediyesi'nden Ali Koç'a yanıt: Ona itibar etmeyin