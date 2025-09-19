Rekor Afyon'da kırıldı! Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası 1930 kilo

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

Afyonkarahisar'ın gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 7. Uluslararası GastroAfyon Festivali kapsamında tarihi bir rekor denemesi gerçekleştirildi. 30 usta şef, özel olarak üretilen 25 metrekarelik dev tavada 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta kullanarak Guinness Dünya Rekoru denemesi yaptı.



"1930 KİLO İLE REKOR KIRILDI"



Guinness Dünya Rekorları kurallarına göre sucuklu yumurtanın minimum 1 ton ağırlığa ulaşması gerekirken, Afyonkarahisar ekibi 1930 kiloluk sucuklu yumurta hazırlayarak rekoru büyük bir farkla kırdı. "Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası" rekoru resmi olarak Afyonkarahisar'a kaydedildi.

BAŞKAN KÖKSAL: "AFYON'UN ADINI DÜNYAYA DUYURDUK"



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, rekor sonrası yaptığı açıklamada, "Heyecanla bekledik. Şu an çok mutluyuz. 1000 kiloyla yola çıkmıştık ama 1930 kiloyla dünya rekorunu kırdık. Afyonkarahisar'ımızın adını bir kez daha duyurduk" dedi.

Köksal, destek veren kasaplar odası başkanına, Lokman Özbek sucuklarına, Orkide Yağları'na, Kumartaşlı Yumurta'ya, şeflere, Guinness Rekorlar Kitabı Temsilcilerine ve tüm emekçilere teşekkür ederek, "Bu başarı, bu ödül hepimizin" ifadelerini kullandı.