Rekor sıcaklar Asya'da yaşayanları tehdit ediyor

Güneydoğu Asya'da bazı ülkeler bu hafta şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıkları bildirirken, Hindistan Yarımadası'ndaki kavurucu sıcak bir düzineden fazla insanı ölümüne sebep oldu.

LAOS'TA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Hava tarihçisi Maximiliano Herrera'ya göre Laos, Salı günü Luang Prabang'ın 42.7°C'ye ulaşmasıyla tüm zamanların rekorunu kıran en son ülke oldu.

TAYLAND TARİHİNDE İL KEZ 45°'Yİ GEÇTİ

Tayland Meteoroloji Departmanından alınan verileri kullanan Herrera'ya göre , hafta sonu Tayland tarihinde ilk kez 45°C'yi aştı. Kuzeybatıdaki Tak şehri Cumartesi günü 45.4°C'ye ulaştı.

Bu ayın başlarında ise Taylandlı yetkililer, başkent Bangkok'un Bang Na bölgesinde hissedilen sıcaklığın 50.2°C'ye ulaşacağı tahmin edildiğinden birkaç il için sağlık uyarısı yayınladı.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, "Tayland'ın çeşitli yerlerinde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıklardan" duyduğu endişeyi dile getirdi ve başbakanlardan yapılan açıklamaya göre, Bangkok'un Bang Na bölgesinde sıcaklıkların "52,3°C'ye ulaşabileceğini" söyledi.

MYANMAR'DA NİSAN SICAKLIK REKORU KIRILDI

Myanmar'ın da Pazartesi günü Sagaing bölgesindeki şehri Kalewa'nın 44°C'ye ulaşmasıyla Nisan sıcaklık rekoru kırıldığı belirtildi.

İklimbilimci Jim Yang'a göre Pazartesi günü Çin'de 12 ilde 100'den fazla meteoroloji istasyonu Nisan sıcaklık rekorunu kırdı .

Çoğu durumda rekor kırmasa da, ısı Güney Asya'da da yaygın ve ölümcül oldu. Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bangladeş'in hepsinde sıcaklıklar günlerce 40°C'nin üzerinde seyretti.

HİNDİSTAN'DA 13 KİŞİ AŞIRI SICAKLARDAN ÖLDÜ

Hindistan Meteoroloji Departmanına göre, 48 meteoroloji istasyonu Salı günü 42°C'nin üzerinde sıcaklık kaydetti ve en yüksek sıcaklık doğudaki Odisha eyaletinde 44.2°C ile kaydedildi.

Batı Maharashtra eyaletinde, Pazar günü bir devlet ödül törenine katıldıktan sonra en az 13 kişi sıcak çarpmasından öldü. Bir şehir polisi yetkilisine göre, Navi Mumbai'deki etkinliğe 1 milyondan fazla kişi katıldı ve 50 ila 60 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney ve Güneydoğu Asya'da aşırı sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.