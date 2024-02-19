Rekorlar gecesinde All Star maçının galibi Doğu Karması

Kaynak: AA
Rekorlar gecesinde All Star maçının galibi Doğu Karması
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 73. all-star maçında Doğu Karması, Batı Karması'nı 211-186 mağlup etti.

NBA All-Star Hafta Sonu’nun final gününde, Indianapolis’te Gainbridge Fieldhouse’da Doğu ve Batı’nın en iyi oyuncuları all-star maçında karşı karşıya geldi.

Doğu Karması’nı Milwaukee Bucks Başantrenörü Doc Rivers yönetti. Takımın başında Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) vardı. Yanında Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Bam Adebayo (Miami Heat) sahaya çıktı.

Yedek kulübesinde ise Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jalen Brunson (New York Knicks), Scottie Barnes (Toronto Raptors) ve Trae Young (Atlanta Hawks) oturuyordu.

Batı Karması’nın başında Minnesota Timberwolves Başantrenörü Chris Finch vardı. Takımın kaptanı LeBron James (Los Angeles Lakers) oldu. Onunla birlikte Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Kevin Durant (Phoenix Suns) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets) ilk 5’te yer aldı.

Yedeklerde ise Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Kawhi Leonard ve Paul George (Los Angeles Clippers) bulunuyordu.

Doğu Karması, maça hızlı başladı ve ilk çeyreği 53-47 önde tamamladı. Devreye de 104-89’la giren Doğu Karması, maç boyunca skor avantajını korudu ve üçüncü çeyreği 160-136 önde bitirdi. Son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Doğu Karması, maçı 211-186 kazandı.

REKORLAR KIRILDI
All-star maçında 397 sayı atıldı. Bu, all-star maçlarının 73 yıllık tarihindeki en yüksek skor oldu.

2017’deki all-star maçında atılan 374 sayı rekoru da böylece tarihe karıştı. Ayrıca ilk yarıda atılan 193 sayı da geçen yılki 191 sayı rekorunu geride bıraktı.

Doğu Karması, maçta 211 sayı buldu. Bu da all-star maçında bir takımın attığı en yüksek sayı oldu. Batı’nın 2016’da attığı 196 sayı rekoru kırıldı.

Doğu Karması, maçta 42 üç sayılık basket attı. Bu da LeBron James’in takımının 2019’da kırdığı 35 sayılık rekoru geçti.

Karl-Anthony Towns, all-star maçlarında 50 sayı atan 4. oyuncu oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ LILLARD’IN
NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülü, Kobe Bryant’ın adını taşıyor. Bu ödülü, 39 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma istatistikleriyle Damian Lillard aldı.

Lillard, hafta sonu etkinliklerindeki üç sayı yarışmasını da ikinci kez üst üste kazandı. Lillard, böylece kariyerinde ilk kez all-star maçında MVP ödülünü kazandı.

Doğu’da Jaylen Brown 36 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Tyrese Haliburton 32 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Giannis Antetokounmpo ise 23 sayı, 7 ribauntla öne çıktı.

Batı’da ise Karl-Anthony Towns’ın 50 sayı, 8 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander’ın 31 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performansları yeterli olmadı.

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