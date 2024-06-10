Rektöre inat Hande ODTÜ’de. Bahar şenliklerine damga vuracak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rektöre inat Hande ODTÜ’de. Bahar şenliklerine damga vuracak

Rektörlüğün yasakladığı bahar şenliklerini kendi düzenleyen ODTÜ öğrencilerine destek için sahne alacak olan Hande Yener, konser tarihini açıkladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) her yıl düzenlenen bahar şenliklerine bu yıl rektörlükten izin çıkmaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Tüm engellere rağmen geleneklerini bozmamak için direnen ODTÜ öğrencilerine ünlü şarkıcı Hande Yener, destek olmak için talip olmuştu. Öğrencilerle görüşen Yener, konser tarihini açıkladı.

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13 Haziran saat 21.00’de Ankara CerModern’de sahneye çıkacak Yener’in konseri ODTÜ öğrencilerine ücretsiz olacak. Hande Yener’in Instagram hesabında yayınlanan konserin afişinde ‘Tamamen ücretsiz ve yalnızca ODTÜ öğrencilerine açık’ notu dikkat çekti.

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