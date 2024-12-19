Rektörlükten açıklama geldi! Üniversitede eğitime kar engeli

Ardahan Üniversitesi, kentte devam eden yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kentte ilk ve orta dereceli okullarda da eğitime ara verilmişti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayrıca tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.