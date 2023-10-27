Remzi Çayır 1. Meclis'i ziyaret etti

Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır, parti üyeleriyle birlikte 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını ziyaret etti ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Çayır, bu tarihi mekanı ziyaret ederek, Türk milletinin tarihindeki dönüm noktasını hatırlattı. Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesini simgeleyen bu binanın önünde, Cumhuriyet'in 100. yılına dair önemli mesajlar verdi.

Çayır, milletin iradesinin Cumhuriyet'in temelini oluşturduğuna vurgu yaparak, milletin olmadığı bir yerde cumhuriyetin var olamayacağını ifade etti. Modern himayelere ve mandacılığa karşı uyarılarda bulunan Çayır, Türk milletinin asla örtülü veya örtüsüz mandacılığı kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Çayır, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı düşüncelerin bir araya gelip birlikte hareket ettiğini ve 'Ya istiklal ya ölüm' ilkesi etrafında birleştiklerini belirtti. Tarihi dersler çıkaran Çayır, bu birlikteliğin Türk milletinin karakterini ve bağımsızlık anlayışını yansıttığını ifade etti. Türk milletinin, tarihini ve geçmişini bilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu bilinçle birlik ve beraberlik içinde geleceğine sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.