Remzi Özdemir açıkladı. Kur Korumalı kararı doları, altını ve konutu nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası kararına göre, vadesi gelen KKM hesaplarını, standart TL mevduata geçirme hedefi geldi. Kıstasları tutturamayan bankalar ek menkul tesisine mecbur tutulacak. Ya bankalar düşük faizli ceza niteliğinde menkul kıymete boğulacak, ya TL mevduat faizi yükseltecek.

Peki, alınan bu karar piyasaları nasıl etkileyecek?

DÖVİZ:

Yaklaşık 120 milyar dolar karşılığı bir hesabın tasfiye süreci sıkıntılı geçecek. Bankaların cazip mevduat faizi vermemesi halinde dövize olan talebin artması bekleniyor. Söz konusu hesapta bulunan mevduatın kendini enflasyondan korumak isteyenlerden oluştuğunu belirten uzmanlar, "Ağustos ayı ile birlikte enflasyon yüzde 50'nin üzerinde olacak. Bu insanlara negatif yani yüzde 50'nin altında mevduat faizi vermesi halinde bir bölümü dövize yönelebilir. Bu zaten dolar kıtlığı yaşayan Türkiye'de doları yükseltebilir. Dolarda tüm dengeler değişebilir. Özellikle Eylül-Ekim aylarında talepte ciddi artış yaşanabilir.

BORSA:

Cuma günü yaşanan sert düşüşün nedeni ortaya çıktı. Söz konusu kararın piyasaya sızdığı düşünülüyor. Özellikle banka hisselerindeki Bank of America'nın satışlarının bu karardan dolayı olduğu öne sürülüyor. Bu karar yükü büyük çapta bankaların üzerine yıkıyor. Banka hisselerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

ALTIN:

Kur korumalı hesaptan çıkmaya zorlamak söz konusu mevduatın bir bölümünün altına yönelebileceği belirtiliyor. Gram altında harekete neden olabilir.

TL MEVDUAT:

Bankaların ceza yememek ve TL mevduat sıkıntısı yaşamamak için yeni bir faiz yarışına girebilirler. Mevduat faizlerinin enflasyona yakın bir seviyeye yükselmesi bekleniyor.

KONUT:

Kur korumalıdan çıkan para konut alımına yönelebilir mi? Bu sorunun yanıtı hem evet hem hayır. Konutta fiyatların yüksek olması, kira sınırlamasının devam etmesi ve dahası ekim ayında konut alım satımı ile yeni düzenlemeler buraya olan talebi frenleyebilir. Konut sektörüne yönelik vergi düzenlemesi yapılacağı iddiaları gündemde. Ancak yine de paranın bir bölümünün konuta yönelmesi bekleniyor.