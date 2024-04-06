Remzi Özdemir bayram bitince olacakları açıkladı. İlk defa böyle konuştu

Ekonomist Remzi Özdemir katıldığı canlı yayında ekonomi gündemi ve gelecek zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALO DEMEYE KORKACAĞIZ"

Emekli ve memurun bundan sonra iktidardan bir şey beklememesi gerektiğini belirten Remzi Özdemir, sigara ve otoyol zamlarıyla birlikte başlayan zam döneminde birçok şeye zam geleceğini belirtti.

İletişime büyük zamlar geleceğini söyleyen Remzi Özdemir “Alo demeye korkacağız” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİ YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI’NA GİZLİ BİR TAAHHÜT VERDİ”

Akaryakıta da zam geleceğini belirten Remzi Özdemir, “Akaryakıtta çalışma bitmek üzere, çok rahat 2 dolar seviyesinde olacak. Akaryakıtta 60 lirayı göreceğiz. Bir şanssızlık da petrol fiyatları yükseliyor. Son bir haftadır petrol fiyatları 90 doları geçti. Bu 100 doları geçerse hem iktidarın dış ticaret dengeleri bozulacak, hem de vatandaşın dengesi bozulacak.” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin geride kaldığını ve 4 yıllık süreçte bir seçim olmadığını hatırlatan Remzi Özdemir “AKP’nin önünde 4 yıllık süreç var, kalkıp da seçmenin gönlünü hoş etmek, kalbini fethetmek gibi bir kaygısı yok.” derken iktidarın bu rahatlık ile zamları yapacağını belirtti.

Remzi Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı’na gizli bir taahhüt verdi. Erdoğan 2 yıl içerisinde ekonominin rayına oturacağını düşünüyor. Bence Cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi bedel ödemeyeceği için bu politikalara onaylayacaktır. Bu nedenle memur, işçi, asgari ücretli ve emekli bu iktidardan ekstra bir şey beklemesin. Çünkü ortada ağır bir fatura var ve geniş bir kesim bunun bedelini ödeyecek. Şu an tüm emareler de o yönde.”